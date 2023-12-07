В Астраханской области планируют построить блоки для плавдока в интересах "Северной верфи"

Как уточнил источник ТАСС, окончательная сборка судна будет производиться на предприятии-заказчике

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Южный центр судостроения и судоремонта в ближайшее время приступит к постройке блоков для плавучего дока проекта 24012 в интересах "Северной верфи" (Санкт-Петербург). Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"В Астрахани будут строиться буксируемые блоки. Окончательная сборка плавучего дока будет производиться на предприятии-заказчике, то есть на "Северной верфи", - уточнил он.

ТАСС не имеет официального подтверждения этой информации.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что док для "Северной верфи" с размерениями длиной около 190 м, шириной 62 м построят в Астрахани.

По словам собеседника агентства, блоки нового дока по своим размерениям будут строиться такими, чтобы их можно было транспортировать на Балтику по внутренним водным путям. Затем из них будут собирать собственно док.

На "Северной верфи" ведется строительство серий ракетных фрегатов проекта 22350, ракетных корветов проектов 20380/20385. Предполагается, что там будет вестись и строительство перспективных ракетных фрегатов проекта 22350М.