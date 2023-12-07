Орешкин заявил, что РФ обсуждает вопрос увеличения поставок зерна на Ближний Восток

Помощник президента сообщил, что это обсуждалось во время поездки российского лидера в ОАЭ и Саудовскую Аравию

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Россия обсуждает увеличение поставок зерна на рынки ОАЭ и Саудовской Аравии. Об этом сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе форума "Россия зовет!"

"Вчера президент был с поездкой в ОАЭ, Саудовской Аравии. Там обсуждались вопросы увеличения поставок российского зерна на рынки этих стран", - сказал он.

Орешкин отметил, что Россия является крупнейшим поставщиком пшеницы на мировой рынок. И урожай 2023 года, по его прогнозам, близок к рекордам 2022 года.

"России есть что предложить на глобальный рынок всем странам. Турция активно торгует с Россией, Китай. Уверен, что очень большой потенциал торговли зерном между Россией и Турцией. Большие перспективы для совместной работы", - заявил Орешкин.

Глобальный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 7 и 8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Впервые со времен пандемии коронавируса мероприятие организовано в офлайн-формате, и впервые проходит в том числе на китайском языке.

ТАСС выступает информационным партнером форума.