Кнайсль: Западные лидеры начинают осознавать, что политика санкций против РФ не работает

Экс-глава МИД Австрии отметила, что многим приходится признать, что санкции против России не принесли того результата, которого хотелось достичь

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Руководство стран Запада начинает осознавать, что выбранная ими политика давления на Россию с помощью санкций не работает. Об этом в интервью вещательной корпорации Би-би-си заявила экс-глава МИД Австрии (2017-2019) Карин Кнайсль.

"Из того, что меняется [в настроениях западных лидеров], так это осознание многими того факта, что санкции не работают. Многим приходится признать, что санкции против России не принесли того результата, которого им хотелось достичь, - сказала она. - Если оценивать заявления, которые последние 18 месяцев делали официальные лица стран ЕС - я имею в виду интересующую их смену режима в России - то как [после этого] вы, будучи Россией, сможете вести переговоры с людьми, добивающимися вашего распада, вашего уничтожения?"

Работа в России

В сентябре этого года Кнайсль переехала жить в Санкт- Петербург, где руководит экспертным центром СПбГУ, получившим по ее инициативе название G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issues). В разговоре с ТАСС Кнайсль ранее также подтвердила, что последнее лето она провела в селе Петрушово Рязанской области.

"Здесь я могу работать, имея ту ступень академической свободы, которой мне стало не хватать, когда я все еще преподавала в различных университетах Евросоюза", - заявила она Би-би-си.

По словам экс-главы австрийской дипломатии, в ее родной стране есть те, кто требуют лишить ее гражданства из-за того, что она живет в РФ и сотрудничает с российским университетом.

"Меня обвиняют в коррупции, в государственной измене, сотрудничестве с КГБ на протяжении 30 лет, если верить Википедии. Вся эта клевета и ложь разрушает жизнь. Я не хочу возвращаться в Австрию до тех пор, пока моя репутация не будет очищена в многочисленных судах", - сказала она, добавив, что не может "ни на йоту" понять "грязные измышления" тех, кто считает ее российской шпионкой.

На вопрос о том, какое впечатление у нее сложилось о президенте России Владимире Путине, Кнайсль отметила, что он "исключительно умный джентльмен". Говоря о Путине, экс-глава МИД Австрии вспомнила джентльменов, описанных в романах Джейн Остин.