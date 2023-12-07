В "Агроэкспорте" призвали стремиться войти в 10 крупнейших агроэкспортеров

Руководитель федерального центра Дмитрий Краснов отметил, что Россия по итогам 2023 года экспортирует аграрной продукции на $45 млрд

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. России стоит стремиться к тому, чтобы войти в 10 крупнейших в мире аграрных экспортеров. Об этом заявил руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Дмитрий Краснов на V ежегодной стратегической сессии, организованной "Агроэкспортом".

"Мы говорим и об амбициях, и о том, что нам хорошо бы оказаться в 10 аграрных экспортеров. <…> На самом деле мы понимаем, что даже такая амбиция могла бы быть и может быть реализована", - сказал он.

Краснов отметил, что Россия по итогам 2023 года экспортирует аграрной продукции на $45 млрд. Достижение такого объема позволит ей выйти на уровень таких стран, как Австралия и Бельгия с точки зрения масштабов аграрного экспорта.

"Я хочу обратить ваше внимание на такую страну, как Бельгия. Именно Бельгия была выбрана в 2017 году неким референсом, куда нам надо попасть. Тогда у нее было $45 млрд (экспорт АПК - прим. ТАСС), и мы говорили, что если мы до $45 млрд дойдем, это будет грандиозным и настоящим успехом. Сейчас у Бельгии $43,5 млрд, а мы явно улучшим свой результат", - подчеркнул он.

Согласно презентации "Агроэкспорта", представленной на мероприятии, по итогам 2022 года Россия занимала 17-е место в рейтинге крупнейших мировых экспортеров продукции АПК ($41,6 млрд). По словам главы центра, экспорт продукции АПК из России в дружественные страны в 2023 году вырос на 25%, их доля в общем объеме аграрного экспорта составляет 87%. Экспорт в Китай в этом году увеличился на 58%, в Египет - на 19%, в Индию - на 56%.

"О географической диверсификации говорит рост поставок в страны Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии. В частности, в 5,3 раза вырос экспорт в Индонезию, в 4,3 раза увеличились поставки в Мексику, в 3,8 раза - в Бразилию, экспорт в Танзанию вырос в 14 раз, в четыре раза увеличились поставки в Кению", - рассказал Краснов.