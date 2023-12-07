На Украине остановили работу двух энергоблоков ТЭС возле зоны боевых действий

Минэнерго обратилось к населению с просьбой экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы нагрузки

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Минэнерго Украины сообщило об остановке работы двух энергоблоков тепловой электростанции (ТЭС), расположенной вблизи зоны боевых действий. Точное местоположение энергообъекта не указывается.

"Сегодня днем нанесен удар по одной из ТЭС в прифронтовой зоне. <…> Прекратили работу два энергоблока", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что из-за остановки тепловых блоков и снижения температуры воздуха зафиксирован дефицит электроэнергии в энергосистеме, где расположена данная ТЭС.

Минэнерго также обратилось к населению с просьбой экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы нагрузки.