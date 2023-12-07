СФ одобрил закон об особенностях капитального строительства на месторождениях

Одновременно законом определяется перечень случаев, когда согласование возведения объектов капстроительства не требуется, в том числе это касается объектов, предусмотренных утвержденными техническими проектами разработки месторождений полезных ископаемых

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на заседании закон об особенностях возведения объектов капитального строительства в границах земельных участков, необходимых для разведки и добычи полезных ископаемых.

Изменения вносятся в закон "О недрах". Ими предусматривается, что порядок согласования возведения объектов капитального строительства в границах таких земельных участков, включая исчерпывающий перечень оснований для отказа в согласовании строительства, будет установлен правительством Российской Федерации.

Одновременно законом определяется перечень случаев, когда согласование возведения объектов капстроительства не требуется, в том числе это касается объектов, предусмотренных утвержденными техническими проектами разработки месторождений полезных ископаемых.

Документ также наделяет Роснедра полномочиями по подготовке, утверждению и размещению на официальном сайте агентства в интернете специальных карт, на которых отображаются месторождения полезных ископаемых, запасы которых учтены государственным балансом запасов полезных ископаемых. Со дня утверждения таких карт получение заключения Роснедр об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего возведения объектов не требуется, поскольку вся необходимая информация будет отражена на указанных картах.

Таким образом, из закона "О недрах" исключается положение о необходимости получения заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего возведения объектов капстроительства. В то же время сохраняется необходимость получения решений о согласовании возведения объектов капитального строительства на месторождениях.

Помимо этого, законом регулируются правила аукционов на право пользования участками недр. Устанавливается, что при применении специальных требований к участникам аукциона на право пользования участками недр в целях геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых в условия аукциона включается требование о производстве на территории РФ продукции с высокой долей добавленной стоимости с использованием добытых дефицитных видов твердых полезных ископаемых. Правительство РФ наделяется полномочием на установление перечня дефицитных видов твердых полезных ископаемых и перечня продукции с высокой долей добавленной стоимости.