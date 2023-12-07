Мантуров передал автомобили УАЗ "Патриот" для нужд СВО

Их распределят по новым субъектам, где они будут использоваться для решения логистических задач в зоне специальной военной операции

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров передал автомобили УАЗ "Патриот" Ростовской области, далее их распределят по новым субъектам, где они будут использоваться для решения логистических задач в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В мероприятии также принял участие руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

"По заданию Минпромторга России Ульяновский автомобильный завод оперативно произвел всю необходимую партию машин (более 1,5 тыс.). На сегодня свыше 500 автомобилей уже доставлены в Ростовскую область. Отсюда при содействии Общероссийского народного фронта они будут распределены по всем четырем субъектам. Не сомневаюсь, что коллеги быстро решат эту задачу, и остальные автомобили в ближайшее время также будут направлены в воинские части и медучреждения", - отметил Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.

Всего в 2023-2024 годах Минпромторгом организована безвозмездная передача новым регионам РФ более 1,5 тыс. автомобилей УАЗ "Патриот". Техника будет распределена воинским частям и медучреждениям, работающим в зоне СВО. Она необходима для выездов срочных аварийных и медслужб, доставки гуманитарной помощи и эвакуации населения.

"Зная, что Народный фронт обладает информацией о том, где машины нужнее всего, и опытом организации доставки транспортных средств, Денис Валентинович Мантуров, заместитель председателя правительства, и команда Минпромторга предложили нам стать партнерами в передаче рекордной партии автомобилей. Ребята на передовой рады и подержанным машинам, и большая часть из 3 тыс., что мы уже передали, именно такая, но сразу 1,5 тыс. новеньких УАЗ "Патриот", приобретенных у Ульяновского автомобильного завода, - это очень серьезный вклад в нашу будущую победу", - подчеркнул Кузнецов.