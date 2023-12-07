Экономические зоны России и Белоруссии заключили соглашение о сотрудничестве

По словам заместителя генерального директора ОЭЗ "Лотос" Андрея Налимова, у СЭЗ "Брест" хорошая история, она имеет много компаний-резидентов, которые производят достаточный объем продукции

МИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Руководство свободной экономической зоны (СЭЗ) "Брест" и особой экономической зоны (ОЭЗ) "Лотос" (Астраханская область) заключили соглашение о сотрудничестве, чтобы способствовать развитию торговых отношений и выводить продукцию белорусских резидентов на внешние рынки.

"В Каспийском кластере, куда входит особая экономическая зона, бурно развивается портовая инфраструктура, и мы заинтересованы в привлечении новых грузопотоков, - приводит агентство БелТА слова заместителя генерального директора ОЭЗ "Лотос" Андрея Налимова. - В настоящее время у нас активно ведется работа с иранскими особыми экономическими зонами, зонами Индии, с Туркменией, Азербайджаном, Казахстаном, поэтому мы заинтересованы в привлечении новых партнеров из Беларуси". Он отметил, что у СЭЗ "Брест" хорошая история, она имеет много компаний-резидентов, которые производят достаточный объем продукции. ОЭЗ "Лотос" может поставлять их на внешние рынки.

Налимов подчеркнул заинтересованность в развитии международного транспортного коридора Север - Юг. "С учетом введения санкций он приобрел новую, повышенную актуальность, это одно из ключевых направлений поставки грузов на экспорт, а также получения из-за рубежа необходимого сырья и оборудования", - сказал заместитель генерального директора ОЭЗ "Лотос". По его словам, в Астраханской области по поручению российского правительства ведется активное развитие портовой зоны, строятся контейнерный терминал, современные суда-контейнеровозы, причалы, проводится углубление Каспийского канала. Эти меры обеспечат планомерную и беспрерывную работу этого маршрута.

В СЭЗ "Брест" зарегистрированы 75 резидентов из 16 стран.

В Бресте прошла IV Конференция свободных экономических зон Белоруссии, на которую были приглашены госорганы, координирующие развитие логистической отрасли, представители СЭЗ и ОЭЗ Белоруссии и России, субъекты внешнеэкономической деятельности. Речь шла об оптимизации логистических схем и доставки грузов по международным транспортным коридорам Восток - Запад и Север - Юг, а также электронной коммерции.