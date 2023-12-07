В ФРГ считают, что запоздание в принятии бюджета на 2024 год не будет серьезной проблемой

Автоматически будут покрываться только обязательные расходы государства: зарплаты, пенсии и пособия граждан

БЕРЛИН, 7 декабря. /ТАСС/. Министр финансов Германии Кристиан Линднер полагает, что принятие бюджета на 2024 год только после Нового года не станет серьезной проблемой.

"Государство вполне дееспособно: ни один орган власти не будет закрыт", - заявил Линднер в Брюсселе. Таким образом он отреагировал на заявления руководства фракции Социал-демократической партии о том, что бюджет на 2024 год не может быть принят в Бундестаге до конца года из-за бюджетного кризиса. "Мы всегда заявляли со стороны министерства финансов, что мы делаем все возможное", - подчеркнул Линднер. Однако обязательным условием является политическое соглашение.

Как ранее писала газета Bild, план канцлера Германии Олафа Шольца принять бюджет на 2024 год до католического Рождества, 25 декабря, провалился. Переговоры между Шольцем, главой Минэкономики ФРГ Робертом Хабеком и Линднером провалились. Как указывало издание, это означает, что правительство Германии начнет новый год без согласованного бюджета. Автоматически будут покрываться только обязательные расходы государства: зарплаты, пенсии и пособия граждан.

В свою очередь портал Focus-online подчеркивал, что из-за срыва согласования бюджета на 2024 год средства государственной казны окажутся под управлением министерства финансов. Сам глава ведомства может стать "теневым канцлером" вместо Шольца. Будучи министром финансов, теперь он сможет решать, на проекты каких министерств еще имеются средства.

Таким образом, в распоряжении главы Минфина окажутся судьбы таких проектов, как базовое пособие на детей. Не затронет это лишь такие обязательства государства, как выплата зарплаты госслужащим, пенсий и пособий гражданам. Маловероятно, как пишет портал, что Линднер полностью воспользуется данной возможностью, а Шольц - своей властью канцлера для предотвращения данного сценария.

В настоящее время правящая коалиция "Светофор" (СДПГ, "зеленые" и СвДП) обсуждает, сколько денег федеральное правительство может потратить в следующем году. Основной повод для разногласий - урезание социальных расходов. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер ранее заявил, что правительство Германии должно изыскать 17 млрд евро для закрытия "дыры" в госбюджете на 2024 год.