В ДНР реализуют инвестпроекты более чем на 6 млрд рублей в агропромышленном комплексе

Все эти проекты помогут обеспечить продовольственную безопасность региона

ДОНЕЦК, 7 декабря. /ТАСС/. Инвесторы из агропромышленной отрасли реализуют ряд проектов в Донецкой Народной Республике в ближайшие годы, в частности откроют хлебозавод, агропарк, современные теплицы, овощехранилища и фермы. Объем инвестиций оценивают более чем в 6 млрд рублей, сообщил и.о. зампреда правительства ДНР - министр агропромышленной политики и продовольствия (АПК) Артем Крамаренко.

"На сегодняшний день по этим объектам (инвестпроектам в сфере АПК - прим. ТАСС) объем инвестирования превышает 6 млрд рублей", - сказал Крамаренко в прямом эфире в соцсетях правительства ДНР.

Он уточнил, что, в частности, в Мариуполе планируется построить хлебозавод, агромолл, где будут выставочные зоны для деловой активности, агропарк для производства и выставки сельхозтехники. Также в ДНР планируется строительство зернохранилища на 20 тыс. тонн, современных тепличных комплексов, овощехранилищ, молочно-товарной фермы, маслоэкстракционного завода.

Все эти проекты помогут обеспечить продовольственную безопасность региона, снизить цены на продукты и насытить внутренний рынок качественными товарами собственного производства.