Годом ранее он составил $1,6 млрд

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Экспорт кондитерской продукции из России в 2023 году может достигнуть $1,7 млрд против $1,6 млрд годом ранее, сообщил президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" Сергей Носенко на V ежегодной стратегической сессии, организованной федеральным центром "Агроэкспорт".

"Предыдущий год был не лучшим для нас, был определенный спад по натуральному выражению в связи со всеми экономическими сложностями. Но, тем не менее, мы остановились на $1,6 млрд по экспорту, в этом году мы планируем с $1,65-1,7 млрд закончить", - сказал он.

По его словам, Россия перешла с 12 на 11 место в мировом рейтинге основных экспортеров шоколада и опережающими темпами приближается к 10 месту. "Готовая продукция имеет другую свою специфику экспорта, нежели сырьевые ресурсы. Она конкурирует за счет цены частично, но большую роль играет сила брендов. Мы это понимаем уже и по Китаю, и по другим важным большим рынкам", - отметил глава ассоциации.

Ранее руководитель "Агроэкспорта" Дмитрий Краснов сообщил, что Россия закрепилась среди крупнейших поставщиков шоколада в Китай. Чтобы обеспечить стабильное присутствие на полках, необходимо заниматься продвижением, создавать сильные бренды, отметил он.