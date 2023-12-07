Эксперты МАГАТЭ осмотрели турбинные залы ЗАЭС и не обнаружили военной техники

В пресс-релизе агентства сообщается, что для полной оценки наличия предметов, которые могут повлиять на ядерную безопасность, потребуется дополнительный доступ

ВЕНА, 7 декабря. /ТАСС/. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели турбинные залы реакторных блоков Запорожской АЭС (ЗАЭС) и не обнаружили там мин или военной техники.

"Сегодня группа специалистов МАГАТЭ провела обход турбинных залов всех шести реакторных блоков. Эксперты не заметили никаких мин, взрывчатых веществ, военной техники или транспортных средств в тех местах, которые они посетили. Не все части турбинных залов были доступны для осмотра, поэтому для полной оценки наличия каких-либо предметов, которые могут потенциально повлиять на ядерную безопасность, потребуется дополнительный доступ", - говорится в пресс-релизе агентства.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию или с ее территории; не размещать на АЭС тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки; не подвергать опасности энергоснабжение станции; обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции; не предпринимать никаких действий, подрывающих такие принципы.