Решения об обращении в Белоруссии зарубежных ценных госбумаг будет принимать Минфин

В республике также утвердили в новой редакции инструкцию о допуске к размещению и обращению на территории страны зарегистрированных за ее пределами ценных бумаг

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов Белоруссии будет принимать решения о размещении и обращении в стране государственных ценных бумаг, зарегистрированных за пределами республики. Соответствующее постановление Минфина опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

"Дополнить постановление [Минфина от 13 июня 2016 г. № 42 о допуске к размещению и обращению на территории Белоруссии ценных бумаг, зарегистрированных за пределами республики] пунктом следующего содержания: "Допуск государственных ценных бумаг, зарегистрированных за пределами Республики Беларусь, к размещению и (или) обращению на территории Республики Беларусь осуществляется по решению министерства финансов", - говорится в документе.

Постановлением также утверждается в новой редакции инструкция о допуске к размещению и обращению на территории страны зарегистрированных за ее пределами ценных бумаг и порядке квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов.

При подготовке постановления Минфин разъяснял, что необходимость передачи ему полномочий по квалификации, то есть проверки уникальности международного кода ISIN ценных бумаг, а также по определению их правового статуса обусловлены сложностью проведения таких процедур в отношении зарегистрированных за рубежом ценных бумаг. Ранее проверку ценных бумаг эмитентов-нерезидентов могли осуществлять организатор торгов, Департамент по ценным бумагам Минфина и Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг. При этом на практике обращений в центральный депозитарий было немного, а в департамент по ценным бумагам Минфина не было вообще.