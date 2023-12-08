На встрече в Румынии обсудили усилия по облегчению экспорта украинского зерна

Заместитель главы правительства - министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что с начала года экспорт через румынские пограничные пункты составил 3 млн тонн зерновых в месяц, однако железнодорожная инфраструктура не использовалась на полную мощность

БУХАРЕСТ, 8 декабря. /ТАСС/. Усилия, предпринимаемые для облегчения экспорта украинского зерна, были обсуждены на шестой встрече рабочей группы Румыния - Украина - Молдавия - Еврокомиссия - США, которая прошла в городе Тулча на востоке Румынии.

"В предстоящий период заработает программа Primus, которая обеспечит круглосуточную навигацию по каналу Сулина, - приводит агентство Agerpres слова министра транспорта Румынии Сорина Гриндяну на пресс-конференции по ее итогам. - У нас есть все оборудование, мы занимаемся подготовкой персонала. <...> Тендеры по закупке оборудования в порту Констанца завершатся в начале февраля".

"Экспорт по дорогам удвоился, однако есть потенциал для наращивания объемов на румыно-украинской границе, - сказал заместитель главы правительства - министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. - <...> С начала этого года экспорт через румынские пограничные пункты составил 3 млн тонн зерновых в месяц, однако железнодорожная инфраструктура не использовалась на полную мощность. Существует потенциал для удвоения этого количества путем увеличения объемов, проходящих через дунайские порты".

"Начиная с 1 декабря транзитные поезда больше не должны останавливаться на станции Рени и проходят к Джурджулешть и Галацу без остановок, - сообщил заместитель министра инфраструктуры и регионального развития Молдавии Мирча Пэшкэлуца. - Введен эффективный механизм обмена данными, так что объемы грузов согласовываются Украиной, Молдавией и Украиной за пять дней, а также примерно на 30% в зависимости от количества грузов сокращены транзитные тарифы".

Директор в департаменте мобильности и транспорта Европейской комиссии Магда Копчинска информировала, что ЕК выделила для реализации проектов в области взаимных связей €250 млн., для сотрудничества между Румынией и Молдавией - €11 млн. и между Украиной и Румынией - €14 млн.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заверил, что США продолжит оказывать помощь Украине. "Участники [встречи в Тулче] признали главную роль Румынии и Молдавии в облегчении экспорта миллионов тонн украинского зерна, - указывается в сообщении, распространенном посольством США в Бухаресте. - Участники признали также, что ускорение экспорта украинских зерновых приносит значительную выгоду населению Украины, Румынии и Молдавии. Усилия по модернизации железнодорожной, речной и портовой инфраструктуры не только повышают эффективность, но и стимулируют экономический рост в трех странах и в регионе".