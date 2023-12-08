Экспорт продукции свиноводства из России в 2023 году может вырасти до 250-260 тыс. тонн

Его сумма составит около $550 млн

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Экспорт российской продукции свиноводства по итогам 2023 года может увеличиться до 250-260 тыс. тонн. Об этом заявил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев на конференции "Агроинвестора" об инвестициях в АПК "Агрохолдинги России - 2023".

"По году мы ожидаем порядка от 250 тыс. тонн до, может, 260 тыс. тонн продукции свиноводства, примерно на $550 млн. Что очень важно - это не учитывает, естественно, Китай, поскольку в Китай поставки еще не начались", - сказал Ковалев.

Как следует из презентации, представленной в ходе конференции, суммарный экспорт российской продукции свиноводства в январе - сентябре 2023 года возрос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 208,3 тыс. тонн. В том числе экспорт продукции свиноводства из России в Белоруссию за январь - сентябрь вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 60,2 тыс. тонн, во Вьетнам - на 95%, до 69,6 тыс. тонн, в Гонконг - на 34%, до 5 тыс. тонн.

Кроме того, как указывается в презентации, вырос экспорт в Монголию - на 40%, до 6,8 тыс. тонн, в Казахстан - на 1%, до 7 тыс. тонн, в Сербию - на 113%, до 6,4 тыс. тонн, в другие страны - на 184%, до 53,4 тыс. тонн.

"По итогам года экспорт в страны ближнего зарубежья может составить около 40%, в страны Азии и ЮВА - также около 40%, в другие направления - примерно 20%", - отмечается в презентации.

В конце декабря прошлого года Россельхознадзор сообщал, что экспорт мясной продукции из России на тот момент с начала года увеличился на 13% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года. В частности, как сообщало ведомство, свинина поставлялась в 14 стран, рост экспорта составил 18%, до 145,9 тыс. тонн.