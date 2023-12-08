В Приморье спустили на воду крабодобывающее судно "Залив Шелихова"

Оно сможет хранить до 120 тонн живого краба

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Пятое крабодобывающее судно для группы компаний "Антей" спущено на воду в Приморье на Находкинском судоремонтном заводе. Об этом сообщает пресс-служба компании-заказчика.

"Со стапелей Находкинского судоремонтного завода (НСРЗ) спустили на воду судно "Залив Шелихова". Это пятое судно в рамках заказа группы компаний "Антей". Восемь судов возводятся одновременно в рамках первого этапа госпрограммы "квоты под киль", первая тройка спущена на воду в 2022 году. "Залив Шелихова", как и вся серия краболовов, строится по современному проекту, аналогов которому в мире нет. Судно предназначено для добычи и перевозки живого краба в Беринговом, Баренцевом и Охотском морях компанией "Антей Север", входящей в группу компаний "Антей", - говорится в сообщении.

Общая длина краболова составляет 57,7 м, ширина - 12,6 м, максимальная скорость - 12 узлов. Судно сможет хранить до 120 тонн живого краба. До конца года запланирован спуск в воду шестого краболова серии. Общий объем инвестиций в строительство восьми краболовных судов на сегодняшний день составляет 16 млрд рублей.

Находкинский судоремонтный завод - резидент Свободного порта Владивосток и единственный завод в России, где одновременно строятся восемь краболовных судов одного типа. С помощью господдержки на НСРЗ провел модернизацию производственных мощностей, закупил новое оборудование, построил общежития для сотрудников, сделал ремонт в цехах. Сейчас на строительстве краболовных судов задействовано около 600 человек.

Серия краболовных судов была заложена в июне 2020 года, старт строительству дал вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Объем инвестиций группы компаний "Антей" в строительство краболовов составил 13,5 млрд рублей, более 10 млрд уже вложены в экономику Дальнего Востока.