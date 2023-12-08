Грызлов назвал высокие технологии основой новой экономики Союзного государства

По словам посла РФ в Минске, можно уверенно констатировать, что Россия и Белоруссия делом доказали, что общими силами способны эффективно решать любые, даже самые амбициозные задачи

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Высокие технологии являются фундаментом новой экономики Союзного государства Белоруссии и России. Об этом заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов.

"Фундамент новой экономики Союзного государства - это именно высокие технологии, в основе которых лежит многолетний труд ученых и инженеров России и Беларуси", - сказал он на торжественной церемонии вручения премии Союзного государства в области науки и техники, которая проходит в Национальной библиотеке Белоруссии.

По словам Грызлова, в день празднования 24-й годовщины подписания Договора о создании Союзного государства можно с полной уверенностью констатировать, что Россия и Белоруссия делом доказали, что общими силами способны эффективно решать любые, даже самые амбициозные задачи. "Впечатляющая динамика развития, которую демонстрируют наши страны, наглядно подтверждает, что Союзное государство уже начинает по-настоящему раскрывать свой колоссальный потенциал", - заявил дипломат.

"Экономика и промышленность [Белоруссии и России] не просто сумели в самые кратчайшие сроки компенсировать потери от западных санкций, но вышли на уверенную траекторию качественного роста. Сегодня на повестке дня - создание передовых совместных производств, развитие инновационных отраслей и реализация проектов, ориентированных в будущее", - указал Грызлов.

Он отметил, что в основе огромного интеллектуального капитала, которым обладают Россия и Белоруссия, лежит соответствующее наследие Советского Союза. "Качество советского образования, в первую очередь точных и естественных дисциплин, десятилетиями оставалось ориентиром для всей мировой науки. России и Беларуси удалось сберечь и во многом приумножить доставшийся от общей Родины научно-образовательный и технологический потенциал", - заявил дипломат.

"Сегодня усилия нашего научного сообщества направлены не просто на проведение совместных прикладных исследований, но все в большей степени на перспективное планирование и реализацию масштабных и прорывных проектов. Это делает поставленную президентами России и Беларуси [Владимиром Путиным и Александром Лукашенко] задачу по обеспечению технологического суверенитета Союзного государства абсолютно выполнимой", - подчеркнул Грызлов.