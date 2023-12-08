Сбор платы за проезд по трассам "Автодора" может вырасти до 75 млрд рублей

Этот показатель на 38% превышает цифру за 2022 год, сообщил председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Объем сборов за проезд по платным дорогам "Автодора" по итогам 2023 года может увеличиться до 75 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Этот показатель на 38% превышает цифру за 2022 год.

"Мы стремимся к цифре в этом году в 75 млрд (рублей)", - сказал он.

Рост объема сбора платы глава "Автодора" объясняет вводом новых участков платных дорог в этом году. "Смотрите: Аксай, ДЗОК (дальний западный обход Краснодара), М-12. Поэтому дороги платные прибавились, количество километров, самое главное", - отметил он.

В конце декабря 2022 года Петушенко сообщал, что сбор за проезд по платным дорогам "Автодора" в РФ превысил 50 млрд рублей. При этом, согласно годовому отчету компании, доходы от сбора платы за проезд транспортных средств в 2022 году составили около 54,3 млрд рублей.

О форуме

Глобальный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 7 и 8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Впервые со времен пандемии коронавируса мероприятие организовано в офлайн-формате, и впервые проходит в том числе на китайском языке.

ТАСС выступает информационным партнером форума.