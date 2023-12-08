Росатом продолжит привлекать "зеленое" финансирование для своих проектов

По состоянию на конец 2022 года Росатом привлек в общей сложности 19 "зеленых" внешних займов - ESG-кредитов и "зеленых" облигаций - на сумму, превышающую 200 млрд рублей

ДУБАЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Росатом продолжит привлекать "зеленое" финансирование для реализации своих проектов в области ядерной энергетики. Об этом заявил директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"Сейчас мы обсуждаем с некоторыми банками то, какие преференции в условиях финансирования ядерных проектов могут дать нам "зеленые" критерии. <...> Мы прекрасно понимаем, что это только начало как для нас, так и для банков, поэтому необходима разработка более детальных критериев, которые будут определять условия "зеленого" финансирования", - сказал Комаров, выступая на панельной дискуссии "Атом для эффективного энергетического перехода".

В 2022 году Росатом присоединился к национальному ESG-альянсу, который призван содействовать переходу к модели устойчивого экономического развития. По состоянию на конец 2022 года Росатом привлек в общей сложности 19 "зеленых" внешних займов - ESG-кредитов и "зеленых" облигаций - на сумму, превышающую 200 млрд рублей. Согласно отчету Росатома о прогрессе в области устойчивого развития, средства были направлены на рефинансирование проектов сооружения ветряных электростанций, а также атомной электростанции "Аккую" в Турции.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.