Комиссия ГД подготовит поправки о запрете размещать рекламу на сайтах иноагентов

Речь может идти о поправках в федеральные законы "О рекламе" и "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ оперативно разработает поправки, направленные на запрет размещать рекламу на сайтах и в блогах лиц, признанных иноагентами. Об этом сообщил глава комиссии, председатель комитета Думы по безопасности Василий Пискарев.

"Мы готовы оперативно разработать соответствующие изменения в законодательство. Речь может идти о поправках в федеральные законы "О рекламе" и "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Необходимо запретить российским физическим и юридическим лицам использовать для размещения рекламы ресурсы тех, кто внесен в реестр иностранных агентов", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.