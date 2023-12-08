ЦБ повысил прогноз структурного профицита ликвидности в 2023 году

Он достиг 0,5-1,2 трлн рублей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Банк России повысил прогноз структурного профицита ликвидности банковского сектора в 2023 году до 0,5-1,2 трлн рублей, следует из материалов регулятора.

"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2023 года повышен на 0,5 трлн рублей и оценивается в диапазоне от 0,5 до 1,2 трлн рублей. Основное изменение связано с понижением прогноза спроса на наличные деньги с учетом фактических данных за октябрь - ноябрь 2023 года, также сужен прогнозный интервал для указанного фактора", - отмечает ЦБ.

Регулятор указывает, что в ноябре спрос на наличные деньги был ниже сезонных значений. "Объем наличных денег в обращении сократился на 0,3 трлн рублей. Это связано с продолжающимся возвратом наличных денег в банки на фоне роста депозитных ставок и, возможно, с увеличением объема инкассации выручки предприятий розничной торговли на фоне роста потребительской активности", - отмечает Банк России.