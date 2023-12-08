На севере Зимбабве обнаружили залежи газа

В правительстве страны отметили, что это стало одним из крупнейших достижений для нефтегазовой отрасли южноафриканского региона

ПРЕТОРИЯ, 8 декабря. /ТАСС/. Зимбабвийская компания Geo Associates совместно с австралийской компанией Invictus Energy обнаружила залежи газа на севере страны. Об этом сообщило министерство горной промышленности Зимбабве.

"Правительство Зимбабве радо сообщить, что Geo Associates и ее партнеры Invictus Energy и One Gas Resources объявили об обнаружении залежей газа в Зимбабве в ходе продолжающихся геологоразведочных работ в Музарабани", - говорится в официальном заявлении ведомства.

Согласно документу, четыре пробы из двух скважин показали наличие газа. Как отмечается в заявлении, в настоящее время компании занимаются оценкой возможных объемов запасов газа и разработкой оптимального решения по его добыче. Власти Зимбабве подчеркивают, что обнаружение газа на севере страны стало одним из крупнейших достижений для нефтегазовой отрасли южноафриканского региона.

Проект Музарабани обладает, по независимым оценкам, крупнейшими неразбуренными запасами газа на суше в Африке, объемом более 550 млрд куб. м.