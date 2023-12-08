"Атомфлот" будет эксплуатировать плавучие энергоблоки

По словам гендиректора предприятия Леонида Ирлицы, в 2024 году планируется сдача 3-го серийного ледокола проекта 22220 "Якутия", а в 2026-м - 4-го серийного универсального атомного ледокола "Чукотка"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Задача по содержанию будущего парка плавучих энергоблоков - как для Баимского ГОКа, так и всех перспективных проектов - поставлена перед ФГУП "Атомфлот" (предприятие Росатома). Об этом сообщил генеральный директор "Атомфлота" Леонид Ирлица на форуме "Арктика: настоящее и будущее".

"Перед нами поставлена новая задача: эксплуатация МПЭБов [модернизированных плавучих энергоблоков] - для Баимского ГОКа и для других перспективных проектов. Сейчас нам предстоит подготовить экипажи плавблоков, а в дальнейшем эксплуатировать и содержать их с точки зрения ремонта, перегрузки ядерного топлива", - сказал гендиректор "Атомфлота". Говоря о предстоящих изменениях состава "Атомфлота", Ирлица в первую очередь напомнил, что в 2024 году будет сдан 3-й серийный ледокол проекта 22220 "Якутия", а в 2026-м - 4-й серийный универсальный атомный ледокол "Чукотка". Кроме того, сообщил он, скоро состоится закладка 5-го серийного ледокола проекта 22220. Однако точную дату он сообщать отказался: "Секрета раскрывать не буду, даже не пытайте. Пусть это станет приятной неожиданностью".

Строительство самого мощного в мире ледокола проекта 10510 "Лидер" на верфи судостроительного комплекса "Звезда" (г. Большой Камень, Приморский край) идет строго по графику. "Сейчас, в данный момент мы идем в графике строительства, <...> который у нас подписан со "Звездой", никаких отклонений пока мы не наблюдаем", - подчеркнул гендиректор "Атомфлота". По его словам, готовность судна на начало декабря 2023 года - 11,14%. Спуск ледокола на воду запланирован на октябрь 2025 года, подписание приемного акта - на декабрь 2027 года.

По словам Ирлицы, к 2030 году из состава "Атомфлота" будут выведены построенные еще в СССР и отработавшие свой ресурс ледоколы "Ямал", "Таймыр" и "Вайгач". Им на смену придут четыре дизельных ледокола, строительство которых законтрактовано с Балтийским заводом. Но кроме уже строящихся ледоколов, отметил Ирлица, "Атомфлоту" нужны еще как минимум четыре дизельных ледокола и четыре атомных, из них два проекта 22220 и два проекта 10510 "Лидер".

XIII Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Организатор форума - межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. Генеральный партнер форума - ПАО "ГМК "Норильский никель", официальный спонсор - Банк ВТБ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.