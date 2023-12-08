Мобильное приложение Райффайзенбанка вновь работает в штатном режиме

Доступ ко всем сервисам восстановили в полном объеме

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Мобильное приложение Райффайзенбанка после непродолжительного сбоя вновь работает в обычном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

8 декабря некоторые клиенты испытывали трудности со входом в мобильное приложение Райффайзенбанка.

"Из-за внутренней технической неполадки клиенты могли столкнуться со сложностями при входе и загрузке продуктов в "Райффайзен онлайн". Сейчас доступ ко всем сервисам восстановлен в полном объеме, мобильное приложение работает как обычно", - отметили в банке.

Предыдущий сбой в работе приложения банка был в конце октября. Тогда в кредитной организации предупреждали, что онлайн-банк может работать нестабильно.