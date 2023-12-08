Чат-бот Grok AI стал доступен обладателям некоторых премиум-аккаунтов в соцсети Х

Илон Маск сообщил, что через неделю бета-версия Grok AI будет доступна для всех англоязычных пользователей

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Илон Маск объявил о запуске бета-версии чат-бота Grok AI, разработанного компанией предпринимателя xAI. Новой нейросетью теперь могут воспользоваться обладатели подписки Premium Plus в социальной сети Х (ранее Twitter) в США.

"Бета-версия Grok AI теперь доступна всем подписчикам Premium+ X в США. Поначалу будет много проблем, но вы можете ожидать оперативных улучшений ежедневно", - написал предприниматель в Х.

По словам Маска, через неделю бета-версия Grok AI будет доступна для всех англоязычных пользователей. Следующим этапом станет вовлечение базы японоговорящих пользователей, второй по величине на платформе. Предприниматель также выразил надежду, что к началу 2024 года чат-ботом можно будет пользоваться на всех языках.

В июле Маск объявил о создании компании xAI, которая будет заниматься вопросами искусственного интеллекта. По его словам, xAI будет использовать публикации в принадлежащей ему соцсети X для обучения своей модели ИИ, а также будет стремиться к созданию "максимально любознательного и стремящегося к правде" искусственного интеллекта, что является "наиболее безопасным подходом".