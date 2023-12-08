Минпромторг заявил, что западные санкции не мешают развитию торговых отношений РФ и Индии

Замминистра промышленности и торговли России Алексей Груздев отметил, что санкции в чем-то даже делают отношения двух стран "крепче и устойчивее"

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 декабря. /ТАСС/. Введенные Западом в отношении России санкции не мешают развитию торгово-экономических отношений России и Индии. Об этом заявил ТАСС заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, принявший участие в научно-практической конференции, организованной в индийской столице по случаю 70-летия торгового представительства РФ в Индии.

По словам Груздева, санкции в чем-то даже делают отношения двух стран "крепче и устойчивее". "Да, санкции существуют. Но путей решения вопросов гораздо больше, чем самих проблем. Те, кто хотят работать, эти пути находят. Это подтверждается в цифрах нашего товарооборота", - добавил он.

"Конечно, требуется время для адаптации наших механизмов сотрудничества и партнерства, чтобы они были более безопасными для контрагента, чтобы индийские предприниматели уверенно могли сотрудничать, не боялись попасть под вторичные санкции. Для этого важно дальше развивать платежные системы, расширять корреспондентские отношения между банками, переходя на национальные валюты. Все это делается", - указал замминистра.

По его словам, потенциал развития торгово-экономических отношений колоссальный. "Открытость российской экономики ни у кого не вызывает сомнений, вопросов. Российские ведомства всегда уделяют большое внимание иностранному бизнесу, зачастую вручную сопровождают проекты. Тут нашим партнерам жаловаться не на что. И они эту открытость подтверждают", - рассказал Груздев.

Касаясь текущих проблем, представитель Минпромторга отметил недостаточную информированность о существующих возможностях. "Это общая болезнь бизнеса, который долго был ориентирован на одни направления работы, а сегодня понимает, что есть либо новые рынки, либо новые возможности, которые вдруг становятся более приоритетными. Но всегда существует определенная terra incognita ("неизвестная территория" - прим. ТАСС), банальные какие-то вопросы могут возводиться в абсолют, а на самом деле проблем нет", - пояснил он.

Сотрудничество XXI века

Как указал Груздев, текущая цель России и Индии - "повышение устойчивости двусторонней торговли, дальнейшая диверсификация связей", используя опыт, который был накоплен за последние 70 лет. "Было создано большое количество промышленных объектов, развита научная и технологическая кооперации. А сегодня, на наш взгляд, нам нужно на базе этих накопленных достижений развивать уже сотрудничество в XXI веке, имея в виду, что у России по-прежнему очень сильные позиции в целом ряде секторов: и в промышленности, и в высокотехнологических секторах, и в атомной энергетике, также и традиционная энергетика, альтернативные источники энергии, машиностроение, горно-металлургический сектор", - сказал он.

"Это было и в советское время, но сегодня мы можем на новой основе говорить о партнерстве. Новые направления - судостроение, гражданское судостроение, авиастроение и высокие технологии, все, что касается цифры. Причем это может быть обоюдно интересно. Индия славится своими программистами, но у России тоже сейчас очень много достижений в области искусственного интеллекта, цифровой безопасности. Поэтому все эти направления достойны внимания. И мы их обсуждаем с нашими партнерами как новые направления сотрудничества", - рассказал Груздев.

Товарооборот России и Индии с января по сентябрь 2023 года достиг рекордных $48,8 млрд.