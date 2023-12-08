Встреча Мантурова и главы МИД Индии состоится в конце декабря

Замглавы Минпромторга Алексей Груздев сообщил, что в рамках встречи сопредседателей российско-индийской МПК будут обсуждаться самые насущные вопросы

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 декабря. /ТАСС/. Встреча вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова и руководителя МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара, которые являются сопредседателями российско-индийской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, планируется в конце декабря в Москве. Об этом сообщил ТАСС замглавы российского ведомства Алексей Груздев.

"В конце декабря, до конца года мы планируем [встречу] в Москве", - сказал Груздев.

По его словам, в рамках встречи сопредседателей российско-индийской МПК будут обсуждаться самые насущные вопросы. "Это не только какие-то текущие проблемные вопросы, но и перспективные направления. Собственно, это обсуждение плана работы на 2024 год", - уточнил Груздев.

Ранее, выступая на научно-практической конференции, посвященной 70-летию торгового представительства РФ в Индии, замглавы российского Минпромторга заявил, что Мантуров и Джайшанкар как сопредседатели российско-индийской МПК по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству встретятся в ближайшее время.

В апреле Мантуров и Джайшанкар провели 24-е заседание МПК. Тогда стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в областях торговли, финансов, промышленности, энергетики, включая атомную, сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения, образования и культуры. Как заявил тогда Мантуров, по итогам 2022 года товарооборот между Россией и Индией вырос в 2,6 раза, превысив отметку в $35 млрд. Таким образом, Москва и Нью-Дели досрочно выполнили задачу, поставленную лидерами двух стран, по достижению уровня двустороннего товарооборота в $30 млрд к 2025 году, отметил он.