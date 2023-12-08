В Калининградской области объем выданной IT-специалистам ипотеки превысил 2,3 млрд рублей

Льготная программа стартовала в мае 2022 года

КАЛИНИГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Объем ипотечного кредитования специалистов отрасли информационных технологий в Калининградской области с мая 2022 года превысил 2,3 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Всего с начала действия программы в регионе было выдано 386 кредитов на общую сумму 2,329 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В мае 2022 года в области началась программа льготной ипотеки для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, для поддержки этого сектора экономики и создания комфортных условий для работников отрасли.

По условиям программы работникам аккредитованных компаний в сфере IT изначально был доступен кредит на покупку квартиры по ставке до 5% годовых. Максимальный размер займа составил от 9 до 18 млн рублей в зависимости от региона. В течение 2023 года параметры программы расширили. Изменили возрастной диапазон получателей льготной ипотеки: от 18 до 50 лет включительно. Также скорректировали требования по минимальной зарплате специалистов, а сотрудники в возрасте до 35 лет включительно получили возможность оформить льготную ипотеку без учета требований к уровню дохода.

За 11 месяцев 2023 года в области выдали 328 ипотечных кредитов для IT-специалистов более чем на 1,8 млрд рублей. Максимальная сумма кредита составляет 18 млн рублей при первоначальном взносе от 20%. Программа распространяется только на новое жилье.

Министр цифровых технологий и связи региона Леван Дараселия отметил, что в области видят интерес специалистов отрасли к региону. По его словам, льготная ипотека "входит в число действительно эффективных мер поддержки IT-отрасли" и позволяет привлекать и сохранять компетентных специалистов в этой сфере в регионе.