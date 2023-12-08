РФ предложила Белоруссии создать биржу вторсырья и терсхемы обращения отходов

Замглавы российского правительства Виктории Абрамченко также призвала создать на уровне Евразийского экономического союза комитет, отвечающий за вопросы экологии, обращения с отходами, вторичными ресурсами и вторичным сырьем

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российский экологический оператор предлагает Белоруссии внедрить применяемые в регионах территориальные схемы обращения с отходами, а также биржу по торговле вторсырьем. Об этом сообщает пресс-служба замглавы российского правительства Виктории Абрамченко.

"Территориальные схемы обращения с отходами позволили упорядочить деятельность по всей цепочке движения твердых коммунальных отходов в регионах России. Соответственно, мы предлагаем тиражирование проекта с передачей опыта внедрения - создание территориальных электронных моделей обращения с отходами и федеральной системы учета отходов Республики Беларусь. Другой большой цифровой проект, который мы также предлагаем дружественной стране тиражировать, полностью рассчитывая на нашу сервисную поддержку, - запущенная Российским экологическим оператором электронная торговая площадка по купле-продаже вторсырья. Благодаря системе сделки между продавцами и покупателями стали прозрачнее, быстрее и удобнее", - заявила Абрамченко на встрече с замглавы белорусского кабмина Петром Пархомчиком.

Кроме того, она предложила создать на уровне Евразийского экономического союза комитет, отвечающий за вопросы экологии, обращения с отходами, вторичными ресурсами и вторичным сырьем. Его предлагается наделить полномочиями по созданию единого законодательства, метрик, стандартов взамен дискриминирующих западных международных стандартов и норм.

"Продолжаем совместную работу по установлению ограничений на оборот неэкологичных товаров и упаковки. Евразийская экономическая комиссия подготовила доклад о результатах научно-исследовательской работы. Так, к ограничению в обороте предлагается продукция, используемая в сфере общественного питания: подложки, лотки, контейнеры из полистирола; посуда и столовые приборы из пластмасс; бумажная посуда с полимерным слоем; пищевая пленка; полиэтиленовые пакеты", - добавила Абрамченко, чьи слова приводятся в сообщении.