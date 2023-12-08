Инвестор вложит свыше 1,2 млрд рублей в производство систем вентиляции в Балашихе

На новом предприятии создадут 470 новых рабочих мест

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Компания "Фабрика Вентиляции ГалВент" приступила к строительным работам в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию производства по выпуску систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов. Инвестиции в проект превысят 1,2 млрд рублей, сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Планируемый объем инвестиций в реализацию проекта составляет 1,25 млрд рублей. На новом предприятии, которое начнет работу уже в 2025 году, создадут 470 новых рабочих мест для жителей Подмосковья. Участок для компании, реализующей импортозамещающий проект, предоставили в рамках программы "Земля за 1 рубль", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья добавили, что инвестором выступает ООО "Фабрика Вентиляции ГалВент". На предоставленном на льготных условиях участке в Балашихе запустят производственный комплекс по выпуску систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов. В частности, новое предприятие будет выпускать широкую линейку воздуховодов, воздухорегулирующие устройства, шумоглушители и вентиляционные фильтры.