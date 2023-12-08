Глава Ленобласти заявил о нехватке 10 тыс. сотрудников в сфере промышленности региона

Всего в области открыты 49 тыс. вакансий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Более 10 тыс. сотрудников по 800 различным профессиям требуются в сфере промышленности Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор области Александр Дрозденко.

"Почти 49 тыс. рабочих мест ждут своих работников на предприятиях Ленобласти. В сфере промышленности нужны 10 тыс. человек по 800 различным профессиям. Нам необходимо переформатировать наше специально-техническое образование и обратить внимание на внутреннюю миграцию. Они [выпускники] должны быть эффективны для нашего региона. И конечно, необходимо поднимать заработную плату", - сказал он во время открытого пресс-клуба губернатора Ленинградской области в ТАСС.

В сферах промышленности, где больше всего выражен дефицит кадров, работодатели готовы платить от 150 тыс. рублей.