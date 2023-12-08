В Ростовской области намерены вдвое увеличить поддержку логистики экспорта в 2024 году

По словам директора Центра координации поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства региона Аркадия Мурзаева, несмотря на санкции, экспорт показывает значительный рост

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 декабря. /ТАСС/. Сумму софинансирования транспортных расходов экспорта для предпринимателей Ростовской области намерены увеличить вдвое в 2024 году. При этом увеличится и число экспортеров, получающих услугу, заявил директор АНО "Центр координации поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области" Аркадий Мурзаев на заседании экспортного совета при главе региона.

"Стоимость транспортных расходов серьезно влияет на конкурентоспособность наших товаров на международных рынках. И в этом году, понимая эту проблему, мы в полной мере смогли реализовать такую форму поддержки, как софинансирование транспортных расходов. В 2023 году мы предоставили софинансирование транспортных расходов 15 донским компаниям, сейчас у нас заявки еще четырех предприятий на декабрь-январь. И с учетом высокого спроса на эту форму поддержки, мы сегодня можем проинформировать экспортеров, что на 2024 год мы удваиваем сумму, которая направляется на эту меру поддержки, соответственно, число экспортеров, получивших такую услугу, мы сможем значительно увеличить", - сказал Мурзаев.

Несмотря на санкции, экспорт из Ростовской области, по словам директора АНО, не только не снизился, но и показывает значительный рост, в том числе по сельскохозяйственной продукции. В 2023 году в регионе появилась новая мера поддержки - софинансирование лабораторных анализов для получения фитосанитарного сертификата и сертификата качества.

"С учетом, что такие лабораторные анализы необходимо делать очень часто, данная форма поддержки уже реально востребована и значительно снижает издержки экспортеров, а значит, повышает их экспортный потенциал", - уточнил Мурзаев.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский заявлял, что объем экспорта сельскохозяйственных культур и агропродукции из Ростовской области в 2023 году вырос на 40% по сравнению с 2022 годом и достиг $8 млрд. Основные направления агроэкспорта - Египет, Турция, Бангладеш и Пакистан. Среди новых направлений, которые намерены освоить в течение года, - Индонезия, Бразилия и Мексика.