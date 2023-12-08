Чернышенко: региональный инвестстандарт позволил достичь опережающего роста инвестиций

С его помощью сокращается путь инвестора от возникновения идеи до осуществления капиталовложений, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Внедрение региональных инвестиционных стандартов позволило российским субъектам, в том числе Кировской области, добиться опережающего роста инвестиций. Об этом сообщил на заседании организационного комитета по подготовке к празднованию 650-летия Кирова вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Региональный инвестиционный стандарт разработало Министерство экономического развития РФ в 2021 году. Цель стандарта - создание единых принципов и условий запуска новых инвестиционных проектов. Таким образом, с помощью инвестиционного стандарта сокращается путь инвестора от возникновения идеи до осуществления капиталовложений. Качество внедрения инвестиционного стандарта оценивают деловые объединения федерального уровня и на местах. Регионы, подтвердившие внедрение стандарта, получают право претендовать на дотацию по инвестиционному налоговому вычету.

"В 2023 году в [Кировской] области внедрен региональный инвестиционный стандарт. Мы сразу видим эффекты, субъекты демонстрируют опережающий рост объемов инвестиций. Кировская область заняла второе место в ПФО по индексу физического объема внебюджетных инвестиций в основной капитал, так что меры работают", - сказал Чернышенко на заседании, прошедшем в рамках деловой программы выставки-форума "Россия".

Он отметил, что регион активно развивается. "В регионе действуют промышленные парки, две территории опережающего развития - в Вятских Полянах и Белой Холунице. Субъект наращивает производство. Малый и средний бизнес занимает второе место в ПФО по численности работников МСП", - пояснил вице-премьер.

В январе в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова сообщили, что работа по внедрению регионального инвестиционного стандарта на всей территории страны будет завершена в 2023 году. 45 регионов уже завершили внедрение регионального инвестиционного стандарта. Теперь эта работа предстоит еще 44 регионам.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.