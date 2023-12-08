В РФ уровень цен на жизненно важные препараты вырос на 3,8% за 11 месяцев 2023 года

В Росздравнадзоре отметили, что средний рост цен за месяц (0,4%) также значительно ниже месячной инфляции

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Уровень розничных цен на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) увеличился в РФ за 11 месяцев 2023 года на 3,8%, это ниже уровня инфляции. Об этом ТАСС сообщили в Росздравнадзоре.

"По данным мониторинга цен на ЖНВЛП в аптечных и медицинских организациях, за 11 месяцев 2023 года уровень розничных цен на ЖНВЛП амбулаторного сегмента повысился на 3.8%, что ниже уровня инфляции. Средний рост цен за месяц (0,4%) также значительно ниже месячной инфляции", - отметили в ведомстве.

В Росздравнадзоре добавили, что система госрегистрации цен на препараты "показывает свою эффективность по обеспечению контроля уровня цен и сохранения фактической доступности лекарств на рынке".

Согласно данным Росстата, лекарства, не входящие в перечень ЖНВЛП, подорожали в России в ноябре 2023 года на 0,9% по сравнению с октябрем.