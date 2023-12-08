В Чувашии суд обязал подрядчика вернуть выделенные по нацпроекту 347,5 млн рублей

Проверка прокуратуры выявила отсутствие у выбранной подрядной организации необходимого опыта для разработки проектной документации и капремонта Лапсарского проезда в Чебоксарах

ЧЕБОКСАРЫ, 8 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Чувашии признал ничтожным контракт по разработке проектной документации и капремонту Лапсарского проезда в Чебоксарах, обязав подрядчика вернуть в бюджет выделенные по нацпроекту 347,5 млн рублей аванса. Об этом сообщила в Telegram-канале республиканская прокуратура.

"По требованию прокуратуры [Арбитражный суд Чувашии] признал незаконным заключение контракта по ремонту Лапсарского проезда с организацией, не отвечающей установленным требованиям. Решением суда заключенный контракт признан ничтожным, в связи с чем полученный ООО "Дорстар" аванс по контракту в размере порядка 347,5 млн рублей подлежит возврату в бюджет", - отмечается в сообщении.

Надзорное ведомство вышло в суд после проверки заключенного муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации, капитальному ремонту и содержанию Лапсарского проезда (контракт жизненного цикла). В прокуратуре добавляют, что средства выделялись по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Контракт был заключен между [муниципальным учреждением] "Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства" Чебоксары и единственным подрядчиком - [обществом] "Дорстар". При заключении контракта с единственным подрядчиком он должен обладать необходимым опытом выполнения аналогичных работ. Проверка выявила отсутствие у выбранной подрядной организации необходимого опыта", - говорится в сообщении.

Правоохранители подчеркивают, что заключение прямого контракта с указанной организацией нарушало требования закона, влекло риски несвоевременного и некачественного исполнения обязательств.