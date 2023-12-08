В АКОРТ заявили, что динамика цен на товары в ноябре соответствовала сезонным показателям

По данным Росстата, годовая инфляция в России в ноябре ускорилась до 7,48% с 6,69% в октябре

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Цены на различные товары в ноябре демонстрировали разнонаправленную динамику, но в целом она соответствовала традиционным сезонным показателям, сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев.

"Цены на продовольственные и непродовольственные товары в ноябре 2023 года демонстрировали разнонаправленную динамику, в целом отвечающую традиционным показателям осенне-зимнего сезона и предпраздничному периоду, о чем в том числе свидетельствует динамика потребительских цен за последние пять лет", - сказал Караваев.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в ноябре ускорилась до 7,48% с 6,69% в октябре. В месячном выражении потребительские цены выросли на 1,11%. Рост цен отмечался на отдельные виды плодоовощной продукции, в том числе на огурцы - на 35,1%, помидоры - на 19,1%.

Председатель президиума АКОРТ указал, что показатели роста стоимости несезонных овощей (огурцы и помидоры) сопоставимы с параметрами прошлого года. "Рост цен на огурцы в ноябре 2023 года сопоставим с ростом в 2022 году. Разница в росте цен на томаты в ноябре этого года составляет менее 3 процентных пунктов с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Караваев.

Он указал, что торговые сети, входящие в АКОРТ, руководствуются принципами, которые предусматривают недопущение необоснованного роста, а также резких скачков потребительских цен. "Темпы роста стоимости закупки тепличных томатов в два раза выше той динамики, которую демонстрируют розничные цены ретейлеров", - привел пример руководитель ассоциации.

По его словам, во многом благодаря механизму самоограничения наценки, стабильна стоимость борщевого набора. "Более того, в торговых сетях-членах АКОРТ за прошедшие 4 недели она снизилась на 1,5%. Сейчас средняя минимальная цена набора, в который входят по килограмму капусты, картофеля, лука, свеклы и моркови составляет менее 129 рублей", - отметил Караваев.