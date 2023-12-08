Несколько систем программы "Лукоморье" представят в январе 2024 года

Речь идет о программах "Яга", "Ежка" и "Кощей", сообщил директор по развитию информационных систем "Ростелекома" Дарий Халитов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. "Яга", "Ежка" и "Кощей" - программы для облегчения создания софта системы "Лукоморье" от "Ростелекома" - будут представлены в январе 2024 года. Об этом в ходе IТ-конференции Rostelecom Tech Day сообщил директор по развитию информационных систем "Ростелекома" Дарий Халитов.

"В январе следующего года "Яга", "Ежка" и "Кощей" системы "Лукоморье" будут выведены на рынок", - сказал он.

Халитов пояснил, что "Яга", которая является центральным звеном ядра "Лукоморья", будет включать во внутреннем инструменте системы по управлению задачами и проектами. В дальнейшем специалисты создадут более 50 точек интеграций ко всем распространенным средствам разработки, а также будут вести поддержку наиболее распространенных элементов. В свою очередь "Ежка" будет первой полностью отечественной системой управления задачами, а "Кощей" станет подсистемой для обмена информацией.

О старте разработки платформы в июне этого года на площадке "Иннопрома" сообщал старший вице-президент "Ростелекома" по IТ Кирилл Меньшов. Тогда он пояснил, что разработка будет открыта для использования всеми желающими, в нее внедрят искусственный интеллект, что позволит облегчить процесс создания софта на 70% и сделает возможным достижение цифрового суверенитета.

Rostelecom Tech Day проходил 8 декабря на площадке "Цифровое деловое пространство" в Москве. Компания представила новые IТ-платформы и IТ-решения для бизнеса.