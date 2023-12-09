Более 50 тыс. человек посетили рыбный рынок "Москва - на волне" в первую неделю его работы

Объем проданной продукции превысил 40 тонн

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Число посетителей рыбного рынка "Москва - на волне" за первую неделю после его открытия превысило 50 тыс. человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"За семь дней рыбный мегарынок "Москва - на волне" посетили более 50 тыс. человек, а объем проданной продукции превысил 40 тонн. Москвичей и гостей города привлекают не только широкий ассортимент и низкие цены, но и досуговая программа. Так, три дня в неделю в специальном помещении для мастер-классов проходят кулинарные уроки для детей, а в выходные выступают кавер-группы и диджеи", - говорится в публикации.

Отмечается, что двухэтажный постоянно действующий рыбный рынок "Москва - на волне" открылся на прошлой неделе в районе Косино-Ухтомский по адресу: Новоухтомское шоссе, дом 2а, возле станций метро "Косино" и "Лермонтовский проспект". Площадь нового пространства превышает 3,5 тыс. кв. м.

"Здесь горожане могут купить живую, охлажденную, свежемороженую, вяленую и копченую рыбу и продукцию из нее. Свои товары поставляют 34 ведущих отечественных промысловых и рыбопромышленных предприятия, которые ведут добычу в трех океанах и 13 морях. Они представляют 17 регионов России, среди них Магаданская, Мурманская и Сахалинская области, Хабаровский и Камчатский края, республики Крым и Саха (Якутия). Кроме того, на рынке "Москва - на волне" организовано и собственное производство под зонтичным брендом", - добавили в мэрии.

Идея создания подобного рынка появилась на фоне популярности фестиваля "Рыбная неделя", который регулярно проводится в Москве. В 2023 году он прошел уже в седьмой раз, чуть более чем за неделю его посетили 2,1 млн человек.