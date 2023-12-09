Глава делегации РФ призвал COP28 изложить видение будущего климатического сотрудничества

Как уточнил Руслан Эдельгериев, это видение должно быть амбициозным, но при этом целостным, реалистичным и инклюзивным

ДУБАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Участники 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) должны представить целостное, реалистичное и инклюзивное видение будущего климатического сотрудничества. Об этом заявил глава российской делегации, спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

"Главная задача COP28 - оценить способность международного сообщества достигать ранее поставленные цели и по итогам этой оценки представить видение будущего климатического сотрудничества. Это видение должно быть амбициозным, но при этом целостным, реалистичным и инклюзивным", - сказал он, выступая на сегменте высокого уровня COP28.

По словам Эдельгериева, целостное видение климатического сотрудничества предполагает соблюдение интересов и потребностей уязвимых стран. "Мы не можем не учитывать многообразие потребностей населения в разных уголках планеты, включая потребности в доступной и надежной энергии, воде и продовольствии, а также, в более общем плане, в повышении качества жизни", - подчеркнул спецпредставитель.

Он также отметил, что реалистичность климатического сотрудничества необходима для преодоления кризиса доверия, который обусловлен ранее нарушенными обещаниями и который усугубится, если с "новыми обещаниями произойдет то же самое". По мнению Эдельгериева, инклюзивные итоги COP28 позволят избежать "лицемерия, когда некоторые требуют огромного напряжения сил ради общего дела, но при каждом удобном случае пытаются очернить и нажиться на других".

"Именно такой - целостной, реалистичной и инклюзивной - задумывалась сама конвенция. И именно потому, что только так мы сможем достичь общей цели, мы последовательно выступаем за сохранение ее главенствующей роли в международном климатическом процессе", - резюмировал он.

COP28 продлится до 12 декабря. Одной из основных задач делегаций стран, принимающих участие в конференции, является так называемое Глобальное подведение итогов (Global Stocktake, GST), или анализ прогресса по достижению целей Парижского соглашения. Этот процесс должен привести к разработке плана высокого уровня, которым международное сообщество сможет руководствоваться для достижения климатических целей. Затем правительствам придется интегрировать этот глобальный план в национальную политику, чтобы в 2025 году отчитаться перед ООН о результатах прогресса.