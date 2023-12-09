Россия намерена достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года

Страна сохраняет приверженность целям Парижского соглашения, отметил спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев

ДУБАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Россия сохраняет приверженность целям Парижского соглашения и намерена достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Об этом заявил глава российской делегации на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

"Мы остаемся привержены целям Парижского соглашения, намерены достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года и выполнить все другие национальные цели, принятые во исполнение этого важнейшего документа. Никто и ничто нам в этом не помешают", - сказал он, выступая на сегменте высокого уровня COP28.

Россия, отметил спецпредставитель, продолжает развивать внутренний углеродный рынок, сочетающий как добровольные, так и обязательные элементы. Среди последних Эдельгериев упомянул экспериментальную систему торговли квотами на выбросы - рыночный инструмент сокращения эмиссии парниковых газов, работающий по принципу сap-and-trade ("ограничения и торговля").

Кроме того, спецпредставитель подчеркнул намерение российской стороны задействовать потенциал в реализации экосистемных проектов, во внедрении природоподобных технологий и других решений, способствующих достижению целей устойчивого развития ООН. Глава делегации также заявил, что Россия прилагает усилия для создания и внедрения инновационных способов восстановления экосистем для повышения их поглотительной способности.

Один из таких проектов - Плейстоценовый парк - представлен в российском павильоне на площадке COP28. Его цель заключается в создании пастбищной экосистемы, схожей по своему устройству с экосистемой мамонтовых степей, доминировавшей в Евразии в позднем плейстоцене. Проект является уникальным для мировой практики примером формата природоориентированных решений, который направлен на отработку эффективных подходов в борьбе с изменениями климата и предотвращает выбросы углерода в атмосферу.

COP28 продлится до 12 декабря. Одной из основных задач делегаций стран, принимающих участие в конференции, является так называемое Глобальное подведение итогов (Global Stocktake, GST), или анализ прогресса по достижению целей Парижского соглашения. Этот процесс должен привести к разработке плана высокого уровня, которым международное сообщество сможет руководствоваться для достижения климатических целей. Затем правительствам придется интегрировать этот глобальный план в национальную политику, чтобы в 2025 году отчитаться перед ООН о результатах прогресса.