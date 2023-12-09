РФ рассматривает вопрос о финансировании Фонда потерь и ущерба из замороженных резервов

Этот шаг продиктован насущной потребностью по устранению разрыва между потребностями развивающихся стран и их возможностями, заявил спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев

ДУБАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Россия рассматривает возможность финансирования нового Фонда ООН для возмещения потерь и ущерба от изменения климата развивающимся государствам за счет замороженных национальных резервов. Об этом заявил глава российской делегации на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

"Россия рассматривает вопрос о добровольном выделении финансового вклада в Фонд по потерям и ущербу за счет замороженных национальных золотовалютных резервов в международных организациях, - сказал он, выступая на сегменте высокого уровня COP28. - Этот шаг продиктован насущной потребностью по устранению разрыва между потребностями развивающихся стран и их возможностями".

Эдельгериев также отметил, что российская делегация рассчитывает на прогресс в переговорах по вопросам развития механизмов для достижения глобальной цели финансирования климатических программ на период после 2025 года.

Фонд потерь и ущерба

30 ноября страны, участвующие в работе саммита COP28, одобрили соглашение о создании фонда для возмещения потерь и ущерба от изменения климата развивающимся государствам. Оно предусматривает разработку специального финансового механизма, который поможет уязвимым странам справиться с ущербом от последствий климатических изменений.

За первые дни работы конференции внести средства в фонд пообещали несколько стран, в том числе Германия ($100 млн), Италия ($200 млн) и ОАЭ ($100 млн). Делегация Евросоюза заявила о намерении выделять в фонд 225 млн евро (около $245 млн) ежегодно.

О конференции

COP28 продлится до 12 декабря. Одной из основных задач делегаций стран, принимающих участие в конференции, является так называемое Глобальное подведение итогов (Global Stocktake, GST), или анализ прогресса по достижению целей Парижского соглашения. Этот процесс должен привести к разработке плана высокого уровня, которым международное сообщество сможет руководствоваться для достижения климатических целей. Затем правительствам придется интегрировать этот глобальный план в национальную политику, чтобы в 2025 году отчитаться перед ООН о результатах прогресса.