Шольц пообещал преодолеть бюджетный кризис и не сокращать соцгарантии

Формирование бюджета на 2024 год является "очень сложной задачей", сказал канцлер Германии

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что его правительство преодолеет текущий бюджетный кризис и сохранит все социальные гарантии для граждан. С соответствующим заявлением он выступил на съезде Социал-демократической партии Германии.

По его словам, формирование бюджета на 2024 год с учетом фискальных сложностей - "очень сложная задача".

"Но я хочу выразить уверенность, что у нас это получится", - сказал Шольц. "Сокращения социальных гарантий со стороны государства не будет", - добавил он.

В ноябре Федеральный конституционный суд ФРГ запретил тратить €60 млрд на климатические и экологические проекты. Изначально эти средства были заложены на борьбу с последствиями пандемии, но правительство Олафа Шольца в конце 2021 года перераспределило их в новый фонд. Суд спустя почти два года постановил, что это решение было неконституционным. Теперь правительству придется изыскивать эти средства из других источников, чтобы финансировать уже согласованные проекты. Однако это осложняется тем, что кабмин не успел в надлежащие сроки согласовать бюджет на 2024 год.

Большинство жителей Германии - 74% - полагают, что Олаф Шольц плохо справляется с обязанностями в должности федерального канцлера. Таковы результаты опроса общественного мнения, который провела социологическая служба YouGov.