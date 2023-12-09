Украина запросила аварийную помощь у Румынии и Польши для компенсации энергодефицита

Как сообщили в "Укрэнерго", за сутки один из энергоблоков ТЭС вывели в аварийный

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Компания "Укрэнерго" воспользовалась аварийной помощью от зарубежных операторов системы передачи электроэнергии для компенсации дефицита в энергосистеме Украины. Об этом сообщила пресс-служба украинского оператора.

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден привлечь аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Румынии и Польши с 12:00 до 19:00 (13:00-20:00 мск - прим. ТАСС) мощностью 300 МВт", - говорится в сообщении Telegram-канала компании.

Отмечается, что на экстренную меру пришлось пойти для компенсации дефицита электроэнергии в системе. "Главной причиной возникновения дефицита является недостаточность генерирующих мощностей", - указали в компании, добавив, что за сутки один энергоблок ТЭС выведен в аварийный, один - в плановый ремонт, а еще несколько блоков восстанавливаются в одном из регионов.

Ранее Минэнерго Украины сообщило о "незначительном дефиците электроэнергии", однако обратилось к жителям страны с просьбой уменьшить потребление электричества.