Ростехнадзор и Госпромнадзор Белоруссии на выставке "Россия" подписали план мероприятий

Стороны также обсудили опыт в сфере надзора в области промышленной безопасности, основные изменения в нормативных правовых актах двух стран, проанализировали результаты межведомственного взаимодействия и перспективы дальнейшего сотрудничества

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Ростехнадзор и Госпромнадзор Белоруссии подписали план совместных мероприятий на 2024-2025 годы в рамках переговоров на выставке-форуме "Россия", говорится в сообщении российского ведомства.

Ростехнадзор и Госпромнадзор Белоруссии 9 декабря провели переговоры в координационном центре правительства РФ на выставке-форуме "Россия". Российскую делегацию представил глава Ростехнадзора Александр Трембицкий, белорусскую - начальник Госпромнадзора Александр Клобук.

"Руководителями был согласован и подписан план совместных мероприятий на 2024-2025 годы, в число которых вошли обмен опытом осуществления надзорной деятельности в области котлонадзора, на объектах металлургической промышленности, расследования технических причин аварий и инцидентов, консультации по вопросам нормативно-правового регулирования эксплуатации объектов нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности, а также участие в конференциях, семинарах и выставках", - отмечается в сообщении.

Стороны также обсудили опыт в сфере надзора в области промышленной безопасности, основные изменения в нормативных правовых актах двух стран, проанализировали результаты межведомственного взаимодействия и перспективы дальнейшего сотрудничества. Также были подведены итоги прошедшей накануне двусторонней встречи по вопросам применения технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.