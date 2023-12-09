На границе Литвы с Белоруссией стоят почти 1,8 тыс. фур с ожиданием в 4,5 дня

Время пропуска варьируется от 73 до 110 часов

ВИЛЬНЮС, 9 декабря. /ТАСС/. Более 1 780 фур простаивают в ожидании на границе Литвы с Белоруссией, на некоторых переходах водителям придется ждать пропуска более 4,5 суток. Об этом сообщается на сайте дирекции контрольно-пропускных пунктов (КПП) Литвы, где информация размещается в режиме реального времени.

По состоянию на 18:00 (19:00 мск) на четырех действующих КПП для автомобильного транспорта скопилось 1 783 большегруза. Время пропуска варьируется от 73 до 110 часов.

Самая большая очередь образовалась на наиболее востребованном КПП в населенном пункте Медининкай (минское направление), где в 110-часовом ожидании простаивают 640 грузовиков. Меньше всего грузовиков (340 машин) стоит на КПП в населенном пункте Лаворишкес (направление на Полоцк). Но и им предстоит ждать 77 часов.

Такие очереди фур на въезде из Литвы в Белоруссию являются максимумом 2023 года.