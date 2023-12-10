Кабмин утвердил выделение 4,3 млрд рублей Камчатке и Мурманской области на топочный мазут

Как отметили в правительстве, закупленное на эти средства топливо пойдет на пополнение резервных запасов ТЭЦ и котельных

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ до конца года направит Камчатскому краю и Мурманской области 4,3 млрд рублей на закупки топочного мазута для теплоснабжающих организаций. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"До конца 2023 года Камчатскому краю и Мурманской области будет выделено более 4,3 млрд рублей на закупки топочного мазута для теплоснабжающих организаций. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Из резервного фонда кабмина Камчатскому краю будет направлено более 1,3 млрд рублей, а Мурманской области - почти 3 млрд рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что закупленное на эти средства топливо пойдет на пополнение резервных запасов ТЭЦ и котельных.

"Меры позволят компенсировать теплоснабжающим организациям рост стоимости топлива и обеспечить теплом дома, социальные объекты, предприятия", - подчеркнул Мишустин в ходе заседания правительства 7 декабря.

По словам преьмер-министра, осенью кабмин провел большую работу по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов, например, был частично ограничен их вывоз. Это помогло остановить повышение цен и позволило полностью обеспечить топливом аграрный сектор, промышленность и жилищно-коммунальное хозяйство.