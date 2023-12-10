Заместителя главы органа финансового регулирования Китая отстранили от должности

Причины не указываются

ПЕКИН, 10 декабря. /ТАСС/. Госсовет КНР отстранил Цао Юя от должности заместителя главы Государственного управления финансового регулирования (NAFR). Об этом сообщило агентство Xinhua. Причины отстранения не указываются.

Государственное управление финансового регулирования было создано в мае в качестве финансового регулятора Китая. Оно подчиняется непосредственно Госсовету КНР.

Управление было сформировано на базе Комиссии по регулированию банковской деятельности и страхования Китая (CBIRC) с задачей отвечать за регулирование финансовой системы, за исключением сектора ценных бумаг. Ему также передавались некоторые функции Народного банка Китая (Центробанка) и Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг.