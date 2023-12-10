На эти цели выделили 85,2 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 10 декабря. /ТАСС/. Власти в Кизилюртовском районе Дагестана почти вдвое увеличили финансирование на ремонт дорог. На эти цели направили более 85 млн рублей, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

"В рамках регионального проекта "Мой Дагестан - мои дороги" в 2023 году в Кизилюртовском районе отремонтировали 30 улиц общей протяженностью 13,3 км. На благоустройство и ремонт дорог в муниципалитете в этом году выделено 85,2 млн рублей. В прошлом году отремонтировали 19 улиц общей протяженностью 7,6 км. На благоустройство и ремонт дорог в муниципалитете было выделено 44,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на ремонт и капитальный ремонт муниципальных улично-дорожных сетей в 2023 году в рамках проекта предусмотрено 2,6 млрд рублей, за счет которых ремонтируют 540 улиц.