МЭР ждет снижения спроса на продукцию топливно-энергетического комплекса в РФ к 2050 году

По словам первого замглавы Минэкономразвития Ильи Торосова, российская экономика уже в значительной степени использует низкоуглеродные источники

ДУБАЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Спрос на продукцию топливно-энергетического комплекса снизится в России к 2050 году, открыв доступ на рынки для низкоэмиссионных источников энергии. Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов.

"Снижение спроса на продукцию топливно-энергетического комплекса ожидается к 2050 году. Это позволит открыть новые рынки для низкоуглеродной продукции", - сказал он, выступая на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

Как подчеркнул Торосов, российская экономика, в том числе энергетический сектор, уже сейчас в значительной степени использует низкоуглеродные источники. Кроме того, правительство сосредоточено на развитии новых высокоэффективных производств и продукции с высокой добавленной стоимостью.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.