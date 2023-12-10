СМИ: БРИКС может создать новый экономический порядок

По мнению Центрального телеграфного агентства Кореи, организация превзошла Группу семи по ВВП

СЕУЛ, 10 декабря. /ТАСС/. Страны БРИКС имеют возможность создать новый экономический порядок. Об этом говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

"БРИКС - значительная политическая и экономическая сила - все громче заявляет о себе, выступая против попыток сохранить однополярный мир во главе с США. БРИКС уже превзошло по ВВП крупнейшие западные экономики - Группу семи. В БРИКС вошли Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет - экономические державы своего региона, что предоставляет возможность установить новый мировой экономический порядок", - сказано в статье.

"Многие страны, занимающие антиамериканскую позицию, и даже страны, которые проводили прозападную политику, сотрудничают с БРИКС, повернувшись спиной к США", - пишет ЦТАК.

Агентство также пишет, что превращение КНДР в мировую ядерную державу сделало американские "империалистические амбиции полностью безнадежными", а появление "новых держав, включая Россию и Китай, серьезно останавливает гегемонистические устремления" США. Стремительный рост антиимпериалистических и самостоятельных сил способствует становлению многополярного мира, где произвол единственной сверхдержавы будет исключен, продолжает ЦТАК.

Агентство упомянуло заявление президента РФ Владимира Путина, который сказал, что главными бенефициарами мировой нестабильности являются правящие элиты США и их "сателлиты". В качестве дополнительного аргумента также приводится заявление спикера парламента Ирана о том, что БРИКС может сыграть важную роль в создании нового порядка в меняющемся мире.

О "мировом расколе"

Кроме того, в комментарии подчеркивается, что США и Запад пытаются выдать крушение однополярного мира за раскол международного сообщества. "Реальность показывает, что болтовня Запада о "расколе мира", по сути, является грустным причитанием о крушении "однополярного мира" во главе с США и проявлением крайнего страха из-за энергичного движения человечества к многополярности", - утверждается в статье.

Как отмечает ЦТАК, США и Запад, говоря о новой холодной войне, пытаются заклеймить сотрудничество РФ и КНДР как причину раскола мира. Из-за расширения НАТО на восток и оказания военной помощи Украине со стороны США и НАТО в Европе происходят "крупнейшие за век потрясения". Реагируя на появление региональных и мировых держав и сообществ, в целях сохранения однополярного мира США пытаются разделить мир на "два враждебных лагеря - демократический и авторитарный", пишет агентство.

Однако, по словам ЦТАК, взгляды США и всего остального человечества на мироустройство кардинально отличаются. "Старое погибнет, а новое победит - это неудержимый принцип развития истории", - пишет ЦТАК. "Однополярный мир" США обречен на гибель, как крепость из песка на берегу моря, это дело времени", - заключает агентство.